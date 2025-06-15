برلماني يحذر من رفع أسعار المكالمات والإنترنت بعد الجيل الخامس

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، بطلب احاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إلزام الحكومة بعدم زيادة أسعار مكالمات المحمول وخدمات الإنترنت بعد إطلاق خدمات الجيل الخامس.

موضحاً أنه في ظل إعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن التوسع في إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G)، وبدء البنية التحتية اللازمة لذلك، تتزايد مخاوف المواطنين من أن يصاحب هذا التطور التكنولوجي زيادة جديدة في أسعار خدمات المحمول والإنترنت، سواء بالنسبة للمكالمات أو باقات البيانات.

وقال "رمزي"، إنه على الرغم من أهمية تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمة، إلا أن ذلك لا يجب أن يتم على حساب المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يجعل من الضروري أن تلتزم الحكومة بعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة هذا التطور التكنولوجي خاصة أنه لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار بما فيها مبرر العملة الصعبة مطالباً من الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بوضع ضوابط واضحة وشفافة تضمن عدم فرض أية زيادات في أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت من جميع شركات المحمول دون دراسة شاملة لتأثير ذلك على المواطنين، مع التأكيد على حق المواطن في الحصول على خدمة جيدة بسعر عادل.

وطالب الدكتور إيهاب رمزي بعدم زيادة أسعار خدمات المحمول والانترنت خلال الفترة المقبلة ، للتخفيف علي جموع المواطنين بعد أن باتت خدمات الاتصالات والانترنت من ضروريات الحياة وخاصة الأسرة المصرية، التي أصبح كل شي عبر الإنترنت حتى مذاكرة أبنائنا الطلاب مؤكداً على ضرورة أن يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره في مراقبة عمل شركات المحمول العامله في مصر ومنع أي خروقات أو تجاوزات تنال من ميزانية المواطن المصري.