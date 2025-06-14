شديد الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

وأشارت إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50:60 كم/ س وارتفاع الأمواج من 3:2 متر فوق سطح البحر.

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