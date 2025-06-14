كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال الإنشاء الخاصة بمحطات مشروع الأتوبيس الترددي الذكي، ستقوم الهيئة العامة للطرق والكباري باستكمال رفع عدد 11 كمرة معدنية بكوبري زويل، وتحديدًا في منطقة تقاطع طريق زويل مع طريق الواحات، وذلك بالاتجاه القادم من طريق الفيوم نحو مناطق 6 أكتوبر، ضمن خطة تنفيذ المشروع على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وأوضحت المحافظة أن هذه الأعمال تستلزم غلقًا كليًا مؤقتًا لطريق الواحات في الموقع المشار إليه، وذلك لمدة 5 أيام، تبدأ من يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025 وحتى يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، خلال الفترة من الساعة 12 منتصف الليل وحتى 6 صباحًا يوميًا.

وفي هذا السياق، أكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، وبالتنسيق مع الشركة المنفذة، وضعت خططًا مرورية بديلة لتسهيل حركة السير خلال فترة تنفيذ الأعمال، وتضمنت:

التحويلة المرورية الأولى:

المركبات القادمة من الطريق السياحي وطريق الفيوم والمتجهة إلى مناطق 6 أكتوبر، يتم توجيهها للدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر (القادم من أكتوبر) عبر فتحة مستحدثة في الجزيرة الوسطى، ثم العودة إلى الاتجاه الأصلي المؤدي إلى أكتوبر من خلال فتحة ثانية بعد تجاوز موقع الأعمال.

التحويلة المرورية الثانية:

المركبات القادمة من مناطق 6 أكتوبر والمتجهة إلى طريق الفيوم، يتم توجيهها للدخول يمينًا إلى مسار تحويلة تم إنشاؤها أسفل كوبري زويل، ثم العودة مرة أخرى إلى طريق الواحات ومنه إلى طريق الفيوم بعد تخطي موقع الأعمال.

وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة للمرور قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لتنبيه قائدي المركبات بوجود منطقة عمل، كما تم تعيين خدمات مرورية بالموقع وعلى امتداد مسار التحويلات لضمان تحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة طوال فترة التنفيذ.