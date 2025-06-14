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ننشر قرارات "المحامين" بشأن الاستعداد لعقد عمومية طارئة

08:35 م السبت 14 يونيو 2025

النقابة العامة للمحامين

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كتب-عمرو صالح:

عقدت نقابة المحامين، اليوم السبت اجتماعًا بمقر النقابة العامة للمحامين بمنطقة رمسيس محافظة القاهرة لبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية الطارئة.

وبحسب البيان اتخذت النقابة عدة إجراءات نستعرضها خلال السطور الأتية:

أولاً: تشكيل أمانة فنية للإعداد لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة المحدد لها يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة، 49 أ ش رمسيس، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

ثانيًا: تقرر عقد اجتماع لمجلسي النقابة العامة والنقباء الفرعيين يوم الثلاثاء الموافق 17/6/2025، لاستكمال إجراءات انعقاد الجمعية الطارئة، والوقوف على ما تم، وذلك في تمام الساعة 5 عصرًا.

ثالثًا: تكليف النقباء الفرعيين بعقد اجتماع مع مجالس نقابتهم الفرعية يوم الإثنين الموافق 16/6/2025، للوقوف على كافة الاستعدادات للجمعية العمومية الطارئة.

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نقابة المحامين الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين
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