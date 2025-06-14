طقس شديد الحرارة غدًا والعظمى بالقاهرة 36.. الأرصاد تعلن التفاصيل

القاهرة (أ ش أ)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأحد، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلًا طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما من 2 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 36 23

العاصمة الإدارية 37 22

6 أكتوبر 37 22

بنها 35 23

دمنهور 34 21

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 35 22

المنصورة 35 22

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 35 22

طنطا 35 22

دمياط 30 23

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 22

العريش 30 22

رفح 30 21

رأس سدر 35 22

نخل 34 16

كاترين 32 12

الطور 34 24

طابا 34 23

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 28 20

العلمين 28 19

مطروح 28 20

السلوم 28 21

سيوة 35 21

رأس غارب 37 26

الغردقة 37 27

سفاجا 37 27

مرسى علم 36 28

شلاتين 36 27

حلايب 34 25

أبو رماد 35 24

رأس حدربة 34 25

الفيوم 36 23

بني سويف 37 23

المنيا 37 22

أسيوط 37 23

سوهاج 40 25

قنا 40 24

الأقصر 41 26

أسوان 43 27

الوادي الجديد 40 27

أبو سمبل 42 26

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