7600 فرصة عمل.. مدبولي يتفقد شركة مغربي الزراعية "مافا"

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شركة مغربي الزراعية "مافا"، يرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

يأتي ذلك في إطار جولة مدبولي الميدانية التي يقوم بها اليوم السبت لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة؛ ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات التي تقام في القطاع الزراعي، في إطار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وبهدف تأمين الاحتياجات الغذائية وتوفير فرص العمل.

وتفقد رئيس الوزراء، خلال جولته بالمزرعة، مصانع التجميد IQF، ومجمع التخزين المبرد، ومنطقة المعامل، وحاويات التحميل، ومعامل المكافحة الحيوية. وتفقد أيضًا محطة 11 لزراعة الخس والفراولة، ومحطة 10 للنخيل، ومحطة 17 للري، ومحطة 16 لتعبئة العنب.

واستمع رئيس الوزراء، أثناء تفقد محطات التجميد IQF، إلى شرح من المهندس شريف المغربي، رئيس مجلس إدارة شركة مغربي الزراعية حول مصنع IQF1 الذي يعمل بكامل طاقته وينتج 65 طنًّا يوميًّا ويوفر أكثر من 150 فرصة عمل، بالإضافة إلى مصنع IQF2 الذي يتم إنشاؤه حاليًّا لإنتاج 80 طنًّا يوميًّا، وتوفير أكثر من 200 فرصة عمل.

وتحدث رئيس مجلس الإدارة أيضًا عن مجمع التخزين المبرد "مجمع الثلاجات"، أثناء تفقده، موضحًا أنه يشمل 3 مراحل، وتعمل مخازن المرحلة الأولى بكامل طاقتها بطاقة تخزين 4 آلاف "باليت"، بالإضافة إلى 20 غرفة تبريد سريع بمعدل 22 "باليت" لكل غرفة.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال تفقد منطقة المعامل وخاصة معامل المفترسات والمكافحة الحيوية، إلى شرح من الدكتور أشرف الأرناؤوطي، رئيس قسم علوم الحشرات بجامعة القاهرة؛ حيث أوضح أن المعمل يقوم بتربية الحشرات التي تقتات على الحشرات المؤذية للنباتات لمكافحتها. وشرح تقنيات مكافحة سوسة النخيل من خلال تطبيق يرصد حركتها داخل النخيل، ويحدد النخلة المصابة بالآفة للتدخل مباشرةً في كل حالة؛ للسيطرة على الآفة، مع عدم التأثير على جودة النبات والالتزام بمعايير الصحة والسلامة، منوهًا بمكونات وحدة المفترسات.

وقال المهندس شريف المغربي: كنا نستورد بمبلغ 17 مليون يورو سنويًّا عناصر المكافحة الحيوية للحشرات والبكتيريا الضارة؛ ولكن يتم تصنيعها محليًّا الآن بأيدي عاملة مصرية، وهو ما يسهم في تقليل التكلفة بشكل كبير.

وتفقد رئيس الوزراء محطة الري، مستمعًا إلى شرح حول المحطة وآليات التشغيل المتطورة بها.

وصعد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه، فور الوصول إلى محطة تعبئة العنب، إلى نقطة مشاهدة للتعرف على مراحل الإنتاج ومشاهدة عينات المنتجات للتأكد من الجودة، مستمعًا إلى شرح من رئيس مجلس إدارة شركة مغربي الزراعية حول مراحل إنتاج العنب والتعبئة والتجهيز للتصدير أو للسوق المحلية، موضحًا أن محطة تعبئة العنب تعمل بكامل طاقتها، كما تحدث عن بعض التقنيات المستخدمة لتحلية المياه المالحة بغرض الزراعة.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه إلى شرح مفصل من المهندس شريف المغربي، عن نشاط الشركة؛ حيث أوضح أن المساحات المزروعة الإجمالية تبلغ نحو 9126 فدانًا بمناطق النوبارية والبستان وطنبول والمنيا، وتتم زراعتها بالموالح والعنب والفراولة والنخيل والخس والخضار والأعشاب والمشاتل.

وقال المغربي: نقوم بتصدير الموالح والعنب والفراولة والخس والبلح بكميات تقارب 153 ألف طن، ويتم التصدير لدول الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا وأمريكا وبعض الدول الأخرى، بإجمالي عدد 70 دولة.

وأضاف المغربي: نستهدف توفير العملة الصعبة للدولة من خلال التصدير، ونوفر فرص عمل تتمثل في: عمالة مستديمة تبلغ 1600 عامل ما بين مهندس ومحاسب ومختص تصدير، وعمالة غير منتظمة بإجمالي 6000 عامل يومي. وتعمل نسبة 7% من القوى العاملة بشركة مغربي من ذوي الهمم.

وأكد المغربي أنه من المستهدف التوسع وزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح المزيد من الأراضي؛ وهو ما يوفر فرص عمل كبيرة ومتنوعة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى الاهتمام بمجالات البحث والتطوير، لافتًا إلى استخدام وسائل تكنولوجية حديثة للكشف المبكر عن الإصابة بسوسة النخيل، كما سبقت الإشارة، بالإضافة إلى استخدام أجهزة لقياس مستوى الرطوبة بالتربة، وإنشاء محطات ري حديثة، واستخدام أفضل معدات الرش.

ونوه المهندس شريف المغربي بأنه سيتم التوسع في معامل المفترسات بإنتاج مفترسات أخرى، لافتًا إلى أن الشركة تحرص على تطوير والتوسع في المعامل التي تسهم في زيادة جودة المنتجات؛ مثل معمل أمراض النباتات ومعمل التحاليل الكيميائية الزراعية.

وأكد المغربي أن هناك اهتمامًا أيضًا بالأصناف الجديدة من الموالح؛ حيث يتم التعاقد مع الشركات العالمية لتوريد أصناف جديدة إلى السوق الأوروبية وغيرها من الدول، ويتم التوسع في إنتاج الأصناف التي يفضلها العملاء بالداخل والخارج.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة تهتم بمعايير الصحة والسلامة المهنية، ومن ذلك توفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين، وتدريبهم وتوعيتهم، واستخدام أجهزة رش حديثة تعمل تلقائيًّا؛ بما يقلل مخاطر المبيدات على العمالة وغيرها من الإجراءات.

وأكد رئيس الوزراء أن قطاع الزراعة أحد القطاعات المهمة التي تعول عليها الحكومة، ضمن جهود الإصلاح الهيكلي، مشيرًا إلى أن الزراعة المصرية حققت طفرات في نسب التصدير خلال السنوات الأخيرة، والدولة تعمل على زيادة المساحات المزروعة، وفي الوقت نفسه الاهتمام بأحدث التكنولوجيا المتقدمة، وبجودة المحاصيل المنتجة.

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