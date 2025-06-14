رسميًا.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بنسبة نجاح 87.46%

كتب- محمد نصار:

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 87.46%.

وأوضح المحافظ، في بيان، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ 205,038 طالبًا وطالبة، حضر منهم 203,335، وبلغ عدد الناجحين 177,842 طالبًا وطالبة.

وأشار "النجار" إلى أن عدد الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة بلغ 438 طالبًا وطالبة، مؤكدًا تصدر إدارات: (العجوزة، الهرم، الشيخ زايد، الصف، الدقي، الوراق، شمال الجيزة، العياط، أكتوبر، كرداسة، حدائق أكتوبر، منشأة القناطر، وأطفيح)، نسب النجاح الأعلى.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 95.31%، وامتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 100%، والشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 95.10%.

وهنأ المحافظ، الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق، ووجّه الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم على جهودهم المبذولة طوال العام الدراسي.

للإطلاع على النتيجة إلكترونيًا عبر رقم الجلوس: اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الأمواج وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تصل للإعدام.. تعرف على عقوبة اختطاف الأطفال وفقًا للقانون

سمير فرج: استهداف قادة وعلماء إيران "فضيحة" و5 مراحل متوقعة للرد الصاروخي