كتب- محمد سامي:

نظم جهاز الملحقين الحربيين، زيارة لعدد من أعضاء التمثيل العسكري العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية إلى عدد من المنشآت العسكرية.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.

بدأت الفعاليات، وفق بيان القوات المسلحة، بزيارة أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي تم خلالها استعراض الدور الحيوي لقوات الدفاع الجوي في حماية المجال الجوي للدولة المصرية.

أعقب ذلك عقد لقاء مع الفريق ياسر الطودي، قائد قوات الدفاع الجوي، تناول دور ومهام الدفاع الجوي في حماية سماء مصر على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

كما تم تنظيم زيارة إلى الكلية الجوية، شاهد الوفد خلالها فيلمًا تسجيليًا تناول نشأة وتطور الكلية والبطولات التي قدمها رجال القوات الجوية في الحروب التي خاضتها القوات المسلحة خاصة خلال حرب أكتوبر 1973، فضلًا عن تنفيذ جولة تفقدية لعدد من المنشآت التعليمية داخل الكلية للتعرف على أحدث منظومات التدريب وأساليب التعليم المختلفة لتخريج أجيال مسلحة بالعلم والمعرفة قادرة على حماية الوطن.

في ختام الزيارة، أشار أعضاء الوفد إلى أهمية تنظيم تلك الزيارات للتعرف على إمكانيات وقدرات القوات المسلحة بما يسهم في تعزيز روابط العلاقات العسكرية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة.

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