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ارتفاع الأمواج وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

08:50 ص السبت 14 يونيو 2025

الطقس

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كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 19 يونيو على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

كما أشارت إلى اضطراب بحركة الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50:60 كم/ س وارتفاع موج البحر من 3:2.5 متر فوق سطح البحر وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة اليوم السبت 14 يونيو.

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