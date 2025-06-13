حجاج القرعة يشيدون بجهود بعثة وزارة الداخلية للعمل على راحتهم

(أ ش أ):

أشاد حجاج القرعة بالتنظيم والمجهود الذي بذلته إدارة البعثة من ضباط ومسؤولين لتوفير كافة سبل الراحة لهم في المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأجمع حجاج القرعة على أن فنادق الإقامة قريبة من الحرم المكي بمسافات لا تتجاوز 100 متر وهو ما سهل عليهم أداء المناسك.

وأشاد ضيوف الرحمن بالتواجد الدائم لضباط ومسؤولي البعثة على مدار الـ 24 ساعة في فنادق الإقامة بمكة المكرمة أو المدينة المنورة أو في المشاعر المقدسة لحل أي مشاكل تواجه الحجاج.. موضحين أن البعثة قامت بتنظيم ندوات دينية لهم بشكل مستمر يحاضر فيها وعاظ من الأزهر الشريف للإجابة عن أي تساؤلات وشرح المناسك بشكل واف.

وأشاروا إلى أن البعثة حرصت على وجود عيادات طبية بفنادق الإقامة تقوم بالكشف على الحجاج وصرف الدواء لهم وتقديم النصائح الطبية بشكل مستمر للحجاج.

ويأتي ذلك فيما يتواصل الجسر الجوي لإعادة حجاج بعثة القرعة إلى أرض الوطن بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج.. بينما يستمر تفويج حجاج بعثة القرعة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لمن قدموا على مكة مباشرة قبل الحج.

وبذل ضباط ومسؤولو بعثة حج القرعة جهودا كبيرة لإتمام عملية التفويج إلى المدينة المنورة أو السفر إلى مصر على أكمل وجه.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على متابعة ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، فضلا عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة، من خلال غرفة عمليات مجهزة كلياً ومدعمةً بالتقنيات الحديثة.