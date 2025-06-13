كتب - محمد صلاح

كشفت مصار مختلفة بوزارتي الكهرباء والبترول والثروة المعدنية، أن هناك هناك تنسيق متبادل ومستمر بين الطرفين لتوفير كميات الغاز الطبيعى والوقود اللازمة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعى وكميات المازوت والسولار اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية

ونوهت المصادر في تصريحات خاصة لمصراوي، الجمعة، أن عودة العمل بنظام تخفيف الأحمال مطروح بشكل مبدئي حال استمرار تفاقم الأوضاع السياسية وعدم الاستقرار في المنطقة خاصة أن مصر تستورد يوميا ما يقرب من مليار مكعب غاز من إسرائيل بعد إعلان وزير الطاقة الإسرائيلى توقف أحد حقول الغاز الإسرائيلية عن العمل بشكل مفاجئ بالإضافة لعدم الانتهاء من تجهيزات الرصيفين الخاصين بمركبى التغييز برصيفي سوميد وسونكر بالعين السخنة

وأكدت المصادر أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة طلب من رؤساء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية التواجد داخل مكاتبهم مع التأكيد علي المتابعة الدقيقة لاستقرار وانتظام الشبكة القومية للكهرباء

اقرأ أيضا:

بعد الهجوم على إيران.. بيان عاجل من مجلس الوزراء

ننشر عقوبة إصدار الفتوى الشرعية بمخالفة القانون

ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة