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طقس شديد الحرارة خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن التفاصيل

11:49 ص الخميس 12 يونيو 2025

الطقس

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كتب- محمد نصار:

تشير آخر تحديثات النماذج العددية إلى استمرار الأجواء المستقرة والطقس شديد الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية اليوم.

ومن المتوقع، وفق بيان هيئة الأرصاد، أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 36 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة ببعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، إضافة إلى مناطق من جنوب سيناء، مما قد يُساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا في تلك المناطق.

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