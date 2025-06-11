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بعد التحذير منها سابقا.. طبيب شهير يوضح فوائد تناول الزبدة يوميا

10:30 م الأربعاء 11 يونيو 2025

فوائد تناول الزبدة يوميا

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كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه لفترة قريبة كان ينصح المواطنين بعدم تناول الزبدة، والابتعاد عن تناول السمن بجميع أنواعه.

وأوضح جمال شعبان، أنه في الفترة الأخير ظهر بحث، شمل متابعة لأكثر من 2500 شخص، على مدار 18 عامًا، وتبين أن هؤلاء الأشخاص يتناولون 5 جرامات من الزبدة يوميا، وأن صحتهم أفضل من الآخرين.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان"، أن تناول 5 جرامات من الزبدة يوميًا تقلل خطر الإصابة بالسكر من النوع الثاني، وأمراض القلب.

ولفت إلى أنه يستطيع أن يقول إن الزبدة مفيدة ولكن بكميات قليلة، وليس بكميات كبيرة.

وحذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، من عادة "قلة النوم"؛ لأنها تدمر صحة القلب.

وكتب جمال شعبان، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “قلة النوم تدمر صحة القلب، في دراسة حديثة وجد باحثون في السويد أن تقليل عدد ساعات النوم إلى حوالي 4.25 ساعة في الليلة لثلاث ليالٍ فقط أدى إلى ارتفاع مستويات البروتينات الالتهابية، المرتبطة بحالات مثل قصور القلب، ومرض الشريان التاجي، والرجفان الأذيني”.

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