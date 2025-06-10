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وفاة عبد الحميد الشيخ عضو البرلمان السابق بالمنوفية

08:01 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

عبد الحميد الشيخ عضو البرلمان السابق

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كتب - عمرو صالح:

توفي مساء اليوم الدكتور عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب السابق عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، والأمين المساعد الحالي لحزب "حماة الوطن" بالمحافظة.

ونعى أهالي الدائرة النائب الراحل عبر صفحاتهم الشخصية على موقع "فيسبوك"، فور انتشار الخبر، داعين له بالرحمة والمغفرة، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

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وفاة عبد الحميد الشيخ المنوفية عضو مجلس النواب السابق عبدالحميد الشيخ
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