وفاة عبد الحميد الشيخ عضو البرلمان السابق بالمنوفية

كتب - عمرو صالح:

توفي مساء اليوم الدكتور عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب السابق عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، والأمين المساعد الحالي لحزب "حماة الوطن" بالمحافظة.

ونعى أهالي الدائرة النائب الراحل عبر صفحاتهم الشخصية على موقع "فيسبوك"، فور انتشار الخبر، داعين له بالرحمة والمغفرة، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

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