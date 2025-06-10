كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانوني مجلسى النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس يصدق على تعديلات قانوني مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

كما صدق الرئيس على تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة بتاريخ 25 مايو الماضى.

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مدبولي يتابع التشغيل التجريبي لتطوير منظومة زيارة أهرامات الجيزة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للتشغيل التجريبي لمشروع تطوير منظومة زيارة أهرامات الجيزة، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار.

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أول تعليق من نقيب المأذونين على فيديو زواج شاب مصاب بمتلازمة داون

علق إسلام عامر، نقيب المأذونين، على الجدل الخاص بانتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لزواج شاب مصاب بمتلازمة داون من فتاة قائلًا: الزواج مباح شرعًا، وصحيح من الناحية القانونية، وطبقًا للمذاهب الأربعة يجوز.

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بتوجيهات من الرئيس.. مستشفى الدعاة تعالج مواطن من الرباط الصليبي

أعلنت مستشفى الدعاة برئاسة اللواء دكتور ياسر حسن، البدء التابعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج المواطن أحمد إبراهيم محمد بركات، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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السكة الحديد: منظومة محكمة لمنع بيع التذاكر في السوق السوداء

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن استمرار تشغيل عدد من القطارات الإضافية لتيسير وتسهيل عودة المسافرين والركاب بعد قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم وذويهم وذلك حتى يوم 16/6/2025 بهدف تيسير التنقل وتخفيف الضغط على القطارات المنتظمة.

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مدبولي يوجه بطرح الفرص الاستثمارية بالقطاع الطبي على القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.

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بيان جديد من النقل بشأن تعدي السيارات على مسار الأتوبيس الترددي BRT

ناشدت وزارة النقل، المواطنين ضرورة عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي والمتواجدة بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق الدائري والالتزام بالسير في الحارات الاخرى للطريق.

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موجة شديدة الحرارة ورياح وشبورة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة بدءًا من الثلاثاء 10 يونيو 2025 وحتى الأحد 15 يونيو 2025.

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