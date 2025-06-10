كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والدكتور محمود سعد رئيس قسم بحوث الحرير بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وعدد من مسؤولي وزارة التنمية المحلية.

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارتي التنمية المحلية والزراعة خلال اجتماعه نهاية شهر مايو الماضي لوضع تصور واضح لاحتياجات الدولة من الحرير الطبيعي بشكل عام بما يساهم في توطين صناعة الحرير في مصر، ومراجعة الخطوات التنفيذية لوضع تصور متكامل لإنشاء مركز إنتاج الحرير الطبيعي بمحافظة الوادي الجديد ليكون نموذج تجريبي ناجح يمكن تعميمه على عدد من محافظات الدلتا والصعيد.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية أن تتضمن الخطة التنفيذية التفاصيل الفنية والعلمية والمالية وجدول زمني لتنفيذ هذا المركز بالوادي الجديد تمهيدا للعرض النهائي على رئيس مجلس الوزراء خلال شهر يونيو الجاري.

وأشارت منال عوض إلى أهمية أن تتضمن الخطة التنفيذية تحديد واضح للمهام وتوزيع الأدوار على كل الوزارات والجهات المعنية والمحافظة والعمل بروح الفريق الواحد بما يضمن نجاح هذا المشروع الذي يحظي باهتمام ومتابعة من رئيس الجمهورية والمساهمة في توفير احتياجات الصناعة المصرية من الحرير الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة في الوادي الجديد وباقي المحافظات خاصة فى ظل تنوع مصادر إداستخدام الحرير سواء في صناعة السجاد والأقمشة والمنسوجات أو في الصناعات الدوائية والطبية والحيوية وعدد آخر من الصناعات الجديدة.

من جانبه أشار اللواء محمد الزملوط، إلى جهود المحافظة في تنفيذ مبادرة إنتاج الحرير الطبيعي، فيما يخص عدد المعامل المجهزة والمساحة المنزرعة والإجراءات التي اتخذتها المحافظة في إطار هذه المبادرة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة و التعاون مع منظمة الأغذية العالمية (الفاو) لتنفيذ برامج تدريبية.

كما أكد اللواء محمد الزملوط، استعداد المحافظة لتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لنجاح تجربة إنشاء مركز إنتاج الحرير الطبيعي على أرض المحافظة حيث سيتم تخصيص مساحة 250 فدانًا للتنفيذ وكذا توفير مصادر المياه والكهرباء وكافة الاحتياجات اللوجستية وتسهيل الإجراءات الميدانية والإدارية المطلوبة.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والزراعة والمحافظة للانتهاء من تحديث ومراجعة دراسات الجدوى المطلوبة لإنشاء مركز إنتاج الحرير بالوادي الجديد بكافة تفاصيلها تمهيدا للمراجعة النهائية لها قبل العرض على رئيس الوزراء.

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