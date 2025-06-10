أمين "المستشفيات الجامعية": 81 ألف استشارة طبية و535 قافلة خلال عام

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات الجامعية كثفت جهودها خلال العام المالي 2024/2025، من خلال تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية في مجالات الصحة النفسية، وعلاج الإدمان، والتوحد، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأوضح أن المستشفيات قدمت 81,044 استشارة طبية ضمن مبادرة "التشخيص عن بُعد"، وشاركت في إطلاق 535 قافلة طبية إلى المناطق النائية، استفاد منها نحو 303,469 مواطنًا، في إطار جهود تعزيز وصول الخدمات الصحية لكافة المواطنين.

وأشار الدكتور عمر شريف إلى تنظيم 22 مستشفى جامعيًا حملات توعية بمناسبة "أكتوبر الوردي"، للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، مؤكداً على الدور الحيوي الذي تلعبه المستشفيات الجامعية في دعم المبادرات الصحية القومية.

وفي سياق التعاون الدولي، لفت إلى زيارة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، لعدد من المراكز الطبية الرائدة بألمانيا، من بينها "سيمنز هيلثنيرز" ومركز فرايبورج الجامعي للأورام، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الكشف المبكر، والعلاج، والرعاية المتكاملة وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأضاف أن التعاون المصري الألماني سيركز على تطوير قطاع علاج الأورام، خصوصًا مع اقتراب افتتاح المعهد القومي الجديد للأورام عام 2025، مؤكدًا أن البنية التحتية والتدريب المتخصص للكوادر الطبية سيشكلان ركيزة أساسية في هذا التوجه، لتلبية احتياجات السوقين المحلي والإفريقي.

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