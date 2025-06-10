وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى

كتب- عمرو صالح:

وجّه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تحية تقدير واعتزاز للعاملين بالوزارة، مشيدًا بتفانيهم في أداء مهامهم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وحرصهم على استمرارية العمل لخدمة المنتفعين وضمان كفاءة إدارة المنظومة المائية، والتعامل الفوري والفعال مع أي حالات طارئة.

وأكد الدكتور سويلم، في بيان اليوم، أن ما أظهره العاملون من التزام وإخلاص يعكس روح المسؤولية التي طالما تحلّى بها رجال الري في مختلف المواقع، مشيرًا إلى استمرار العمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على انتظام ضخ المياه.

وأوضح أن أجهزة الوزارة نجحت في توفير الاحتياجات المائية المطلوبة بدقة وفي التوقيتات المناسبة، من خلال متابعة لحظية للتصرفات والمناسيب بكافة شبكات الري، والتعامل بمرونة مع تباين معدلات الطلب على المياه في مختلف المناطق، حيث لوحظ انخفاض الطلب خلال أول أيام العيد، ثم تزايده تدريجيًا بدءًا من ثاني أيام العطلة، وبلغ ذروته في اليومين الثالث والرابع، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على مياه الري للزراعات الصيفية، وعلى رأسها الأرز.

وأشار الوزير، إلى أن الإدارة المركزية لشؤون المياه تعاملت بسرعة مع هذه المتغيرات من خلال اتخاذ إجراءات فورية، شملت تخزين المياه أمام القناطر الكبرى خلال فترات انخفاض الطلب، وزيادة التصرفات المائية للمناطق التي شهدت ارتفاعًا في الاستهلاك، وذلك عبر تنفيذ أعمال موازنات دقيقة على القناطر الكبرى بالنيل وفرعيه، وأفمام الرياحات والترع الرئيسية، بما يضمن ضبط المناسيب بين إدارات الري المختلفة، وتأمين احتياجات الري ومياه الشرب خلال هذه الفترة الحرجة التي تشهد أقصى معدلات الطلب السنوية.

كما تم خلال فترة العطلة تكثيف المرور الميداني من جانب جميع مسؤولي الوزارة، لمتابعة حالة شبكة الترع، وتطبيق نظام المناوبات، والاطمئنان على سلامة الجسور، ومناسيب المصارف، وحالة محطات الرفع، فضلًا عن اتخاذ قرارات فورية برفع أو خفض التصرفات وفقًا للحالة الميدانية. وقد تواصلت أعمال الرصد والتدخل السريع لمواجهة أي تعديات على المجاري المائية في مهدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور.

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