كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب إن مصر أبلغت إسرائيل رفضها إقامة مراكز لتوزيع المساعدات على الحدود المصرية مع غزة.

وأضاف، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، أن إسرائيل تمارس ضغوطًا على سكان شمال غزة لدفعهم نحو الجنوب، بهدف إجبارهم على الاقتراب من الحدود المصرية.

وأوضح مقدم "الحكاية" أن الأوضاع في غزة معقدة وستزداد صعوبة في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر تتحمل عبئًا كبيرًا في مواجهة هذه الأزمة.

وأشار إلى أن مصر تقاوم هذه الضغوط بموقف تاريخي وجغرافي، داعية إلى حل المأساة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

وأكد الإعلامي عمرو أديب أن مصر تواجه نظامًا إسرائيليًا إجراميًا يرتكب أعمال قتل وتجويع يومية، ولا يمتلك ضميرًا أو إنسانية.

وأضاف أن التعامل مع هذا النظام يُصعب المهمة، حيث يُعيد غزة إلى عصور الظلم والقسوة.

وأوضح الإعلامي عمرو أديب أن مصر تعمل جاهدة لتحقيق وقف إطلاق النار، وإتمام صفقة تبادل أسرى، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن سكان غزة يُعدون الأكثر معاناة من الجوع عالميًا بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأكد أديب أن مصر ستواصل جهودها لتخفيف معاناة أهل غزة، رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها السياسات الإسرائيلية، مؤكدًا أن موقف مصر يعكس التزامها الإنساني والسياسي بحل الأزمة.