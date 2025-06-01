كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور محمد شحاتة، الممثل القانوني للدكتورة نوال الدجوي، عن "تطورات جديدة وإيجابية في الأزمة العائلية بين أحفاد الدكتورة نوال".

وقال "شحاتة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، إن "هناك تطورات إيجابية في هذا الملف، حيث عُقد اجتماع عائلي مهم مساء أمس، بحضور الدكتور عمرو الدجوي، والسيدتين ماهيتاب وأنجي منصور، واستمر الاجتماع قرابة أربع ساعات في منزل أحد المقربين من العائلة، وهو شخص محل ثقة واحترام من جميع الأطراف".

وأضاف شحاتة: "شاركت في هذا الاجتماع عبر الهاتف خلال جزء من مدته البالغة أربع ساعات، وتمحور اللقاء بالكامل حول إنهاء كافة النزاعات القائمة". وكشف أن "الجميع اتفق على قناعة واحدة وهي أن هناك أيادي خارجية لعبت دوراً في خلق الفتنة والصراع داخل هذه العائلة".

وتابع: "هذه العائلة كانت مثالية ومرتبطة ومتحابة، لكن بعض المحيطين ببعض الأطراف تدخلوا وعبثوا في الروابط بين العائلة وهو ما أدى إلى ما نحن فيه اليوم".

وأوضح شحاتة أن "نهاية الاجتماع شهدت توجيهاً واضحاً للمحامين الممثلين للطرفين، حيث تم الاتفاق على عقد جلسات مكثفة بين المحامين بهدف تسوية كافة القضايا والنزاعات في أسرع وقت ممكن، والتي وصلت حتى الآن إلى نحو خمسين قضية".

وأردف شحاتة: "بالفعل ووفقًا لتلك التوجيهات، ومنذ التاسعة من صباح اليوم، جلست مع المستشار القانوني الجديد للدكتور عمرو الدجوي، وهو محامٍ محترم ومتخصص في تسوية النزاعات، وكان الاجتماع مثمرًا، وشهدنا جدية حقيقية في التوصل إلى حلول وإنهاء الأزمة".

موضحاً أن "اجتماع الأمس هو الأول منذ عامين بالأخص مع عمرو الدجوي تحديداً، خاصة أن المرحوم الدكتور أحمد الدجوي في فبراير الماضي كانت هناك مفاوضات جادة للتسوية من قبله أيضاً".

وقال شحاتة: "جلست معه مرة أو مرتين والصراحة كانت هناك نية لإنهاء النزاعات في فبراير الماضي، وكانت الجلسات بإشراف من الدكتورة نوال الدجوي لحرصها على لم الشمل ولم شمل العائلة".