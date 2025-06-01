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ننشر أول صورة لتذكرة الأتوبيس الترددي BRT على الدائري

07:05 م الأحد 01 يونيو 2025

الأتوبيس الترددي

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كتب- محمد نصار:
بدأت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم الأحد، التشغيل التجريبي للجمهور باستخدام الركاب للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري، وذلك في إطار خطط الوزارة لتحديث وتوسيع منظومة النقل الجماعي الذكي.

وتم تشغيل الأتوبيس الترددي اليوم مجاني بالكامل أمام المواطنين احتفاءً بدخول هذا المشروع الخدمة، واعتبارًا من الغد سيتم التعامل بشكل طبيعي من خلال تذاكر الركوب.

وينشر مصراوي صورة تذكرة الأتوبيس الترددي BRT على الدائري، المقرر العمل بها بداية من غدا الإثنين.

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الأتوبيس الترددي تذكرة الأتوبيس الترددي
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