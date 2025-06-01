وزيرة التنمية المحلية تلتقي وزير التنمية الإدارية الأسبق

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية، بالدكتور أحمد درويش، خلال زيارته للوزارة، مشيدة بالخبرات والتجارب الناجحة له في العديد من مجالات العمل التي تولاها سواء في التنمية الإدارية والحوكمة والتنمية الاقتصادية والبنية المعلوماتية.

وأشاد وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، بجهود الدكتورة منال عوض، خلال الفترة الماضية فيما يخص مجالات بناء القدرات للكوادر المحلية بالوزارة والمحافظات في إطار خطة الدولة للميكنة والتحول الرقمي والزيارات التفقدية المفاجئة التي أجرتها مؤخرًا في عدد من المراكز التكنولوجية لمتابعة مستوى تقديم الخدمات للمواطنين في الملفات التي تمس حياتهم اليومية بالإدارة المحلية.

وشهد اللقاء استعراض عدد من برامج وملفات عمل وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية وكيفية تحسين حياة المواطنين والاستثمار في رأس المال البشري بالمحافظات والتوسع في التحول الرقمي ودفع جهود التنمية، ومواجهة بعض التحديات والقضايا الحيوية التي تواجه عمل الإدارة المحلية.

كما تطرق اللقاء إلى بحث عدد من مجالات عمل برنامج الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية المنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوضع عدد من الاستراتيجيات والتشريعات التي تساهم في تسريع العمل بملفات الإدارة المحلية بما يحقق رؤية مصر 2030 وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

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