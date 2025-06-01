تحذير وتوجيهات.. مناشدة من النقل للمواطنين مع تشغيل الأتوبيس الترددي

كتب- محمد نصار:

تصوير- أحمد مسعد:

ناشدت وزارة النقل، المواطنين مستخدمي الطريق الدائري المشاركة معها في التوعية من عدد من الظواهر والسلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطريق بما يعرض حياة المواطنين للخطر ويتسبب في الإضرار بصحة المواطنين والإضرار بالبيئة.

جاء ذلك تزامنًا مع تشغيل مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT كأحد مشروعات النقل الجماعي الكهربائي الأخضر المستدام الصديق للبيئة لتقديم أعلى مستويات الخدمة لمستخدمي الطريق الدائري.

وأطلقت الوزارة، اليوم الأحد، التشغيل التجريبي بجمهور الركاب للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT الممتدة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق إسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة بطول 35 كم.

وقد ناشدت وزارة النقل، المواطنين في بيانها، الآتي:

1- عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي والمتواجد بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق والالتزام بالسير في الحارات الأخرى للطريق وحيث تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة للمركبات التي تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري وذلك بهدف الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى دعم الانضباط المروري.

2- العبور إلى الجانب الآخر من الطريق وإلى محطات مشروع الأتوبيس الترددي BRT من خلال كباري المشاة أو الأنفاق المخصصة لذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.

3- عدم إلقاء أو حرق القمامة على الطريق الدائري أو في مسار الأتوبيس الترددي لتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان والمحافظة على البيئة.

4- عدم السير عكس الاتجاه سواء على الطريق الرئيسي أو منازل ومطالع الطريق.

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