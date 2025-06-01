مؤتمر طب عين شمس: 75% من الاضطرابات النفسية قبل سن 25 عامًا

كتب- عمر صبري:

عقدت كلية الطب بجامعة عين شمس فاعليات المؤتمر الدولي العشرين للطب النفسي، والثامن لطب نفس الأطفال والمراهقين، والخامس لطب نفس الإدمان والتشخيص المزدوج، والثاني لطب نفس السيدات، في الفترة من 27- 29 من مايو الحالي، تحت عنوان "الشدائد العالمية والطب النفسي".

شارك في الحضور نخبة من أساتذة الطب النفسي من مصر ومختلف دول العالم، بحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومؤسس مركز أحمد عكاشة للطب النفسي بجامعة عين شمس ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والدمج المجتمعي.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، حرصه الدائم على حضور مؤتمرات كلية الطب، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به الكلية في تقديم خدمات طبية متميزة للمريض المصري؛ لا سيما في مجال الصحة النفسية.

وأوضح الدكتور أحمد عكاشة أن الطب النفسي لم يعد مجرد تخصص طبي؛ بل أصبح ضرورة لتعزيز جودة الحياة؛ خصوصًا في ظل التحديات العالمية التي تواجه المجتمعات، مشددًا على أهمية التعامل مع هذه التحديات من منظور علمي متكامل.

وأشار الدكتور علي الأنور إلى أن مركز أحمد عكاشة يُعد من المراكز الرائدة والمتميزة في علاج المرضى النفسيين؛ خصوصًا المرضى غير القادرين، ويحظى بإقبال كبير من المرضى بفضل جودة الخدمات التي يقدمها.

وأكد الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، أن المركز يقدم خدماته العلاجية للمرضى مجانًا، مشيرًا إلى أهمية التوعية بالأمراض النفسية وطرق التعامل مع الضغوط النفسية والاضطرابات المختلفة؛ بما في ذلك الاكتئاب.

واستعرض الدكتور طارق عكاشة، أستاذ الطب النفسي ورئيس مركز أحمد عكاشة للطب النفسي، تاريخ المركز، موضحًا أن خدمة الطب النفسي بدأت في مستشفى عين شمس عام 1964 كقسم داخل قسم الباطنة تحت مسمى "قسم الأمراض النفسية والعصبية"، قبل أن يتم تغيير الاسم إلى "قسم الطب النفسي" بناءً على طلب الدكتور أحمد عكاشة، ليُفتتح المركز رسميًّا عام 1990.

وأشار عكاشة إلى أن المركز بدأ بـ4 أساتذة، ويضم حاليًّا 141 طبيبًا وأستاذًا ومدرسًا مساعدًا، ويحتفل هذا العام بمرور 35 عامًا على افتتاحه، بينما يُعقد المؤتمر بانتظام منذ 20 عامًا.

حضر فاعليات المؤتمر الدكتورة عفاف حامد، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس والرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام الصحة النفسية بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم الطب النفسي بجامعة عين شمس، وعدد من أساتذة الطب النفسي من مختلف دول العالم.

ويتشكل المؤتمر من 3 مسارات؛ كل مسار يحتوي على عدة جلسات على مدار يومَين، المسار الأول يتمثل في الطب النفسي العام والثاني يتحدث عن طب النفسي للأطفال، أما الثالث فيتناول الطب النفسي العام والإدمان.

بالإضافة إلى ورش العمل المقامة في مركز الدكتور أحمد عكاشة على هامش المؤتمر، والتي تتناول الجديد في علاج الاضطرابات النفسية، مثل الفصام والاضطراب الوجداني والاكتئاب والاضطرابات العصابية؛ مثل الهلع والوسواس القهري، بالإضافة إلى ورش العمل التي تناقش مهارات القيادة وكيفية اختيار التخصصات، وكيفية تأثير الأحداث العالمية على الصحة النفسية والطب النفسي والمرضي النفسيين، مثل تغيرات الجو والمشكلات السياسية والحروب والمشكلات الاقتصادية، والتي تؤثر على جودة حياة الإنسان وأدائه في العمل، والنظر إلى كيفية التعامل مع هذه الأحداث وتحسين جودة صحة وحياة المريض النفسية.

واختتم المؤتمر أعماله بعدد من التوصيات المهمة، ركزت على أهمية ربط الصحة النفسية بالعوامل البيئية والاجتماعية، وضرورة توفير خدمات شاملة تستهدف مختلف الفئات العمرية.

وأكد المشاركون أن الاضطرابات النفسية تتأثر بشكل مباشر بالبيئة المحيطة؛ مثل الحروب والتغيرات المناخية، فضلًا عن الأزمات الاقتصادية والمادية، والعلاقات الإنسانية، وهو ما يستدعي تعزيز الاهتمام بالبيئة والمجتمع كجزء من خطة شاملة للحفاظ على جودة حياة المرضى النفسيين.

وسلَّط المؤتمر الضوء على أهمية طب نفس الأطفال والمراهقين، مشيرًا إلى أن 8% من أطفال العالم يعانون اضطرابات نفسية، بينما تصل النسبة إلى 14% بين المراهقين، وتبدأ نحو 75% من الاضطرابات النفسية قبل سن 25 عامًا؛ مما يجعل من الضروري التوسع في تقديم خدمات الدعم النفسي والوقاية والتوعية في مراحل عمرية مبكرة.

وشدَّد المؤتمر على ضرورة نشر الوعي المجتمعي بالأمراض النفسية، وتيسير الحصول على الخدمات والعلاجات المتخصصة، مؤكدين أن ذلك يمثل خطوة محورية في دعم الصحة النفسية على نطاق واسع.

وكرَّمَ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، كلًّا من الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور طارق عكاشة أستاذ الطب النفسي تقديرًا لهم، وتكريم رواد القسم بدايةً من مؤسس القسم كمدير مركز دكتور أحمد عكاشة للطب النفسي حتى آخر الأساتذة العاملين، ويعد هذا التكريم وفاء وولاء للأساتذة والجيل الأسبق المؤسس لمركز الطب النفسي بجامعة عين شمس.

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