صور وفيديو.. تشغيل الأتوبيس الترددي BRT مجانًا لمدة 24 ساعة

كتب- محمد نصار:

تصوير- أحمد مسعد:

بدأت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025، التشغيل التجريبي للجمهور باستخدام الركاب للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري، وذلك في إطار خطط الوزارة لتحديث وتوسيع منظومة النقل الجماعي الذكي.

وأكد مصدر بالهيئة، أن تشغيل الأتوبيس الترددي اليوم مجاني بالكامل أمام المواطنين احتفاءً بدخول هذا المشروع الخدمة.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أنه اعتبارًا من الغد سيتم التعامل بشكل طبيعي من خلال تذاكر الركوب، لافتًا إلى أن التشغيل المجاني اليوم فقط.

وتمتد المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومترًا، من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، وتشمل 14 محطة رئيسية تم تجهيزها لتقديم خدمة متميزة وآمنة للركاب.

تفاصيل المحطات:

- محطة عدلي منصور (محطة غير نمطية متعددة الوسائط).

- محطتان سطحيتان مزودتان بكباري مشاة:

- بهتيم

- أكاديمية الشرطة

- 11 محطة سطحية مزودة بأنفاق مشاة:

- الإسكندرية الزراعي

- العقيد أحمد عبد الرحيم

- شبرا بنها

- مسطرد

- الخصوص

- المرج

- القلج

- مؤسسة الزكاة

- الفريق إبراهيم العرابي

- السلام

- طريق السويس

ويُعد تشغيل المرحلة الأولى خطوة مهمة نحو تحقيق منظومة نقل جماعي حضري حديثة ومستدامة، تربط مناطق القاهرة الكبرى وتخفف من التكدس المروري على الطريق الدائري.

اقرأ أيضًا:

أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

السكر 12.5 جنيه.. ننشر أسعار السلع التموينية لمقررات شهر يونيو 2025

محامي نوال الدجوي يكشف تفاصيل سرقة منزلها: خزائن فارغة وملايين مفقودة