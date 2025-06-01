كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحجاج يجب أن يلتزموا بعدم تناول الأدوية دون استشارة طبية.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن الالتزام بتعليمات السلطات الصحية السعودية خلال موسم الحج أمر ضروري لضمان سلامة الجميع.

وأوضح عبدالغفار أن البعثة الطبية المصرية متواجدة في الأراضي المقدسة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج المصريين على مدار الساعة.

وأشار إلى أن الوقاية تظل الخيار الأمثل، داعيًا الحجاج إلى تجنب التعرض المباشر للشمس، والحرص على التهوية الجيدة، وارتداء الكمامات، وشرب كميات كافية من المياه لتفادي الجفاف والإعياء في ظل الحرارة والتزاحم.

وأكد أن التطعيمات يجب أن تُؤخذ في مواعيدها المحددة، مشددًا على توافر خدمات علاج حالات العقر في جميع المستشفيات العامة والمركزية.

وأضاف أن أي حالة عقر تتطلب التوجه الفوري إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، يليها نقل المريض إلى مركز السموم لاستكمال العلاج.

وأوضح أن الوزارة تعمل على ضمان تقديم رعاية طبية متكاملة للحجاج، مع التركيز على الوقاية من الأمراض المعدية والحالات الطارئة.

وأشار إلى أن البعثة الطبية مجهزة بكافة المستلزمات للتعامل مع التحديات الصحية المحتملة.

وأكد عبدالغفار أن الوزارة ملتزمة بتوفير بيئة صحية آمنة للحجاج، مع تعزيز التنسيق مع السلطات السعودية لضمان الامتثال للبروتوكولات الصحية، مؤكدًا أن هذه الجهود تهدف إلى حماية الحجاج وتسهيل أدائهم للمناسك بأمان.