ختام بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم (25) لقفز الحواجز بنادى الفروسية "كيان سيتى"

كتب- محمد سامي:

اختتمت فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية فى نسختها رقم (25) لقفز الحواجز على أرض مصر، التى نظمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة فرسان من 20 دولة.

وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، وسط أجواء تنافسية ومظاهر احتفالية عكست التنظيم الراقى واستمرت على مدار عدة أيام بملاعب نادى الفروسية "كيان سيتى" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأسفرت نتائج اليوم الختامى من البطولة على المستوى الفردى تحقيق الفارس الإماراتى سعيد المازمى المركز الأول، كما حققت الفارسة الروسية أنستازيا المركز الثانى، ونجح الفارس المصرى إسماعيل البرعى فى تحقيق المركز الثالث.

كما أسفرت نتائج مجموع المسابقات الفردية على مدار أيام البطولة عن تحقيق الفارسة الرومانية إستوشيا إلينا المركز الأول، فيما حصد الفارس الإيطالى فيلبو مارتينى المركز الثانى، ونجح الفارس الإماراتى سعيد المازمى فى تحقيق المركز الثالث.

وعلى صعيد نتائج مستوى الفرق فقد حصل الفريق الإيطالى على المركز الأول، كما تمكن فريق جمهورية مصر العربية من حصد المركز الثانى، وحصل الفريق القطرى على المركز الثالث، كما تضمنت المراسم تسليم جائزة "الصداقة عبر الرياضة" لدولة قطر.

وألقى اللواء أ. ح. محمد عزازى العسال رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة ورئيس الوفد المصرى بالسيزم كلمة رحب خلالها بالحضور، مشيراً إلى أن الرياضة ليست مجالاً لحصد البطولات وتحطيم الأرقام القياسية فقط، ولكنها تهدف إلى تهذيب النفوس وتجميع الشعوب والإرتقاء بمستوى الروح الرياضية، كما أعلن عن اعتماد العاصمة الإدارية الجديدة كمنشأة خالية من الأمراض الفصيلية الخيلية بما يمكن مصر من استضافة كبرى بطولات رياضة الفروسية باصطحاب الخيول أو بدونهم.



كما ألقى العقيد نيلتون جوميز رئيس المجلس الدولى للرياضة العسكرية كلمة أعرب خلالها عن عميق تقديره وسعادته بالمستوى الذى ظهرت به البطولة، مشيراً إلى أن الرياضة العسكرية تعمل على تعزيز العلاقات وبناء جسور التواصل بين مختلف الدول.

تلى ذلك تسليم درع "السيزم" لرئيس الوفد المصرى وتبادل الدروع، ومراسم تسليم وتسلم علم "السيزم" من مصر إلى دولة الإكوادور الفائزة بتنظيم النسخة رقم "26" من البطولة، واختتمت الفعاليات بعزف نشيد المجلس الدولى للرياضة العسكرية، والسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

وجاءت مراسم اليوم الختامى بمثابة لوحة فنية متكاملة عكست مدى النجاح المبهر الذى حققته البطولة

وكافة الإجراءات التنظيمية التى أبرزت قدرة الدولة المصرية على إستضافة كبرى الفاعليات على أراضيها،

وشهدت البطولة إشادة واسعة لما وصلت إليه مصر من مستوى مرموق فى الإهتمام برياضة الفروسية.

وعلى هامش فعاليات البطولة نظمت القوات المسلحة جولات سياحية للوفود المشاركة بالبطولة لزيارة أبرز المعالم التاريخية المصرية والتعرف على عراقة الحضارة المصرية التى تمتد عبر مختلف العصور، فيما عبر أعضاء الوفود عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وتقديرهم للقوات المسلحة المصرية التى حرصت على توفير المناخ الملائم لتكون البطولة بمثابة نسخة فريدة ومتميزة فى مجال التنافس الرياضي.

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