عمرو أديب عن زواج محمود عبد العزيز وبوسي شلبي: قطعة أرض تقف وراء هذا الخلاف

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب بشكل مثير على الجدل بشأن صحة الزواج الذي جمع الفنان الراحل محمود عبد العزيز بالإعلامية بوسي شلبي خلال حياته.

وقال أديب، في برنامجه "الحكاية" الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر" مساء الجمعة، إن ثمة أنباء تتردد عن قطعة أرض تقف وراء هذا الخلاف المتفجر في الوقت الحالي، وعما إذا كانت بوسي شلبي تستحق نصيبًا من الميراث أم لا.

وأضاف أديب مستعرضًا بعض القرائن: "هناك صور فوتوغرافية تظهر علاقة وطيدة تربط بين عبد العزيز وبوسي شلبي تتعدى بكثير مجرد كونها مديرة لأعماله، كما صرحت أسرة الفنان الراحل"، معقبًا: "هل من الطبيعي أن ترافق مجرد مديرة أعماله في كل رحلة سفر؟ وهل من المعتاد أن يقيم لها حفلة عيد ميلاد سنوية؟".

وتابع : أزمة ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز مع زوجته بوسى شلبي أصبحت حديث المدينة، نحن أمام قضية من أغرب قضايا الأحوال الشخصية، أنا على معرفة شخصية بالفنان الراحل وزوجته، وسافرت معاهم أكتر من مرة، عايزين تقولو إن الفنان الراحل كان يعيش جرمًا مع مديرة أعماله منذ 1998؟.

ولفت أديب إلى أن أسرة محمود عبد العزيز صرحت بأنها قد رفعت بالفعل دعاوى قضائية لإثبات حقوقها في الميراث، في المقابل توجد دعاوى أخرى مرفوعة من قبل بوسي شلبي تسعى من خلالها لإثبات حقوقها هي الأخرى.

وأشار أديب إلى أن جذور هذه الأزمة ربما تعود إلى إشكالية ملف تسجيل الوثائق في مصر، موضحًا أن القانون يسمح للرجل بتطليق زوجته دون إعلامها رسميًا، مما قد يجعلها تستمر في علاقة زوجية دون علمها، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى جوازه شرعًا وقانونًا.

وشدد أديب، على أن جميع المستندات التي بحوزة بوسي شلبي تؤكد أنها كانت زوجة لمحمود عبد العزيز قبل وفاته، وبالتالي، إذا كان هذا الأمر غير صحيح كما تزعم أسرة الفنان الراحل، فإن ذلك يعني وجود خلل جسيم في منظومة التوثيق في مصر يستدعي التدخل والمراجعة.

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