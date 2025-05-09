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بيان مهم من المحامين بشأن قيد القضايا المشطوبة

10:40 م الجمعة 09 مايو 2025

النقابة العامة للمحامين

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كتب-عمرو صالح:
أعلنت نقابة المحامين، في بيان لها عن استعدادها التام لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن إعادة قيد القضايا المشطوبة، والتكفل بسداد الرسوم المتعلقة بذلك، ويأتي ذلك في إطار حرصها الكامل على دعم الزملاء والدفاع عن مصالحهم.
وأهابت النقابة بجميع المحامين الذين تضرروا من قرارات الشطب، سرعة التواصل مع النقابة العامة، وإرسال البيانات التالية بدقة:
* الاسم الكامل
* رقم القيد
* رقم القضية
* الدائرة التي نظرت القضية
* رقم الرول
* رقم الهاتف
عبر الرابط التالي: اضغط هنا
وذلك لتنسيق سداد الرسوم المستحقة، واستكمال إجراءات تجديد القضايا المشطوبة.

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