بوتين: التبادل التجاري بين مصر وروسيا ارتفع بنسبة 30% العام الماضي

كتب-عمرو صالح:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حجم التبادل التجاري بين بلاده ومصر شهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 30% خلال العام الماضي، ما يعكس تطورًا إيجابيًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح بوتين، في تصريحات بثتها قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تُعد الشريك التجاري الأهم لروسيا داخل القارة الإفريقية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في تعزيز التعاون مع موسكو على مختلف الأصعدة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر فقط على التبادل التجاري، بل تقوم على شراكة استراتيجية ممتدة تشمل مجالات متعددة مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والتصنيع، ما يعزز فرص النمو والتنمية لكلا الجانبين.

واختتم بوتين تصريحاته بالتأكيد على أن المستقبل يحمل المزيد من فرص التعاون، مشددًا على حرص موسكو على تعميق هذه الشراكة بما يخدم مصالح الشعبين الروسي والمصري.

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