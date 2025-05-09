"بحوث الصحراء" ينظم دورة إرشادية لدعم مزارعي التجمعات التنموية بجنوب سيناء

كتب-عمرو صالح:

نظمت محطة بحوث جنوب سيناء، التابعة لمركز بحوث الصحراء، دورة تدريبية إرشادية لدعم مزارعي التجمعات التنموية في منطقتي رأس سدر وطور سيناء، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة بالمحافظة.

وقال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم مزارعي التجمعات التنموية، وتكثيف الجهود الإرشادية.

وأضاف شوقي أن هذه الدورة تأتي في إطار الدور الحيوي للمركز في دعم التنمية الزراعية المستدامة، من خلال تقديم الدعم الفني والمعرفي، إلى جانب بحث فرص الدعم المادي للمزارعين.

وأشار إلى أن الدورة ناقشت تعريف المزارعين بأهم وأفضل المحاصيل الحقلية والزراعات التي تتناسب مع طبيعة كل تجمع تنموي، مع التركيز على المتطلبات السمادية والمائية لكل نوع من الزراعات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية، فضلا عن آليات الدعم المادي المتاحة لتيسير عملية الإنتاج وتحسين ظروف المزارعين.

وأضاف رئيس المركز أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود مركز بحوث الصحراء ممثلا في محطة البحوث بجنوب سيناء، بالتعاون مع البنك الأهلي ومديرية الزراعة بجنوب سيناء، لتعزيز قدرات المزارعين في التجمعات التنموية الجديدة، وتزويدهم بالتقنيات والمعارف الحديثة التي تدعم التنمية الزراعية المستدامة.

جاءت الدورة تحت إشراف الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، كما افتتحها: الدكتور محمد عبد السلام رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، المهندس سعد عامر مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء، الدكتورة رحاب الجوهري مديرة إدارة الطب البيطري، ومندوب عن البنك الأهلي المصري.

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