محلل سياسي: زيارة السيسي لروسيا ترسيخ لدور مصر المحوري وقوة علاقاتها الدولية

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، على أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أنها تمثل تأكيدًا وترسيخًا للدور المركزي الذي تلعبه مصر كدولة محورية وركيزة للاستقرار الإقليمي، مشددًا على أنه لا يمكن الاستغناء عنها أو إيجاد بديل لها في تحقيق التماسك الإقليمي والدولي.

وخلال مداخلته على قناة "إكسترا نيوز"، أشار البرديسي إلى أن دعوة الرئيس بوتين للرئيس السيسي للمشاركة في احتفالات عيد النصر في موسكو هي دليل قاطع على أهمية الدور المصري ومدى قوة العلاقات الثنائية والحرص على تمثيلها بأعلى المستويات، مذكّرًا بترقية هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأوضح أن حرص مختلف دول العالم على توثيق العلاقات مع مصر ورفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يؤكد على عمق الدور الذي تلعبه الدولة المصرية على الساحة الدولية.

ونوه خبير العلاقات الدولية إلى أن تواجد الرئيس السيسي في ساحة النصر بموسكو، ومشاركة تشكيلات مصرية ترفع العلم المصري، وعضوية مصر في تجمع البريكس، وحرص قادة العالم على دعوة مصر في قمة العشرين وفي مختلف التجمعات الدولية، بالإضافة إلى اللقاءات المستمرة مع القادة الأوروبيين، كل ذلك يؤكد أن مصر أصبحت دولة قوية بمؤسسات راسخة وبنية تحتية متطورة، وتمتلك فرصًا واعدة، وهو ما يدفع مختلف القوى الإقليمية والدولية إلى تعميق وتمتين علاقاتها معها.

وقال البرديسي: إن هذه العلاقات الاستراتيجية والسياسية تفتح آفاقًا واسعة للفرص الاستثمارية والاقتصادية البينية.

ورداً على سؤال حول النظرة الروسية لدور مصر في الملفات الإقليمية، أكد أن هناك تقديرًا كبيرًا لمكانة مصر وتأثيرها القوي، مشيرًا إلى سياسة مصر المتوازنة وعدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول، وتعاملها مع الجميع على قدم المساواة والاحترام المتبادل للمنافع وتقاسم الخيرات، مع احترام مبادئ القانون الدولي.

وأوضح أن مصر دولة قانونية تحترم كلمتها وتتمتع بموثوقية ومصداقية عالية في علاقاتها الدولية، وقد أصبحت مرفأ وبوابة موثوق بها تتقاطع عندها مختلف المصالح السياسية والاقتصادية والاستثمارية من الشرق والغرب والشمال والجنوب، حيث يسعى الجميع لإقامة وتعزيز علاقات قوية معها وإيجاد موطئ قدم باستثمارات في البلاد.

وعقب البرديسي على خبر لقاء الرئيس السيسي مع عدد من القادة والزعماء، وخاصة الرئيس الصيني، قائلاً: إن هذه اللقاءات المتعددة مع مختلف الزعامات العالمية تؤكد حرص هذه الدول على الاستماع لرؤية مصر وتوثيق العلاقات معها والاستفادة منها على كافة المستويات الاستراتيجية والسياسية، وهو ما يفتح المجال للتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية والاقتصادية الواعدة في مصر.



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