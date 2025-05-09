بث مباشر.. احتفالات روسيا بعيد النصر في الساحة الحمراء بمشاركة الرئيس السيسي

كتب- محمد أبو بكر:

بدأ العرض العسكري بالساحة الحمراء في موسكو بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها بحضور قدامى المحاربين، والرئيس فلاديمير بوتين وحشد من قادة وزعماء العالم.

وانطلقت مراسم الاحتفال صباح اليوم في الساحة الحمراء، وبدأت بالعروض العسكرية التي شاركت فيها 13 دولة، وسط أجواء احتفالية رسمية مهيبة، بمشاركة واسعة من زعماء وقادة العالم.

وكان الرئيس السيسي وصل إلى الساحة الحمراء في موسكو منذ قليل، للمشاركة في الاحتفالات الرسمية التي تحيي مرور 80 عامًا على النصر في الحرب العالمية الثانية.