في 3 محافظات.. حوادث متكررة داخل المدارس تُشعل مواقع التواصل

كتب- أحمد الجندي:

شهدت الساحة التعليمية خلال الأسابيع الماضية سلسلة من الوقائع المؤسفة داخل المدارس، الأمر الذي أثار حالة من القلق والغضب بين أولياء الأمور، وسط دعوات متزايدة لتشديد الرقابة وتحقيق بيئة تعليمية آمنة تحافظ على سلامة الطلاب.

اقتحام مدرسة بدمياط يثير الذعر

في محافظة دمياط، سادت حالة من الذعر بعد تداول مقطع فيديو يُظهر شخصًا يحمل سلاحًا أبيض ويتسلق سور إحدى المدارس خلال وقت الامتحانات.

المشهد الذي انتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي أثار مخاوف جدية بشأن تأمين المنشآت التعليمية.

وأكد ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، أن الواقعة حدثت بالفعل الثلاثاء الماضي، موضحًا أن الحادث ناتج عن خلاف أسري، حيث حاول الأب دخول المدرسة لرؤية طفله الذي تقيم معه والدته.

التعليم تتدخل وتوضح الملابسات

تعاملت المديرية مع الموقف بسرعة، حيث تم إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورط.

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اعتداء مدير مدرسة على طالب في كفر الشيخ

وفي واقعة أخرى أثارت الرأي العام، تعرض طالب بمدرسة إعدادية في كفر الشيخ للاعتداء من قبل مدير المدرسة خارج أسوار المؤسسة التعليمية.

وبحسب بيان الوزارة، لم يكتف المدير بالضرب، بل احتجز الطالب داخل مكتبه، وحرر ضده بلاغًا رسميًا، قبل أن تتدخل الجهات الأمنية وتعيد الطالب إلى ولي أمره.

وقد قررت المديرية التعليمية استبعاد المدير مؤقتًا وإحالته إلى التحقيق، مع تأكيد تطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

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إلقاء طلاب لزملائهم من الدور الأول بمدرسة في الجيزة

وفي واقعة بمحافظة الجيزة، تداول رواد مواقع التواصل مقطعًا يُظهر طلابًا يلقون زملاءهم من الدور الأول داخل فناء المدرسة.

وأكد مصدر مسئول بالوزارة أن الواقعة حدثت يوم 12 مارس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الطلاب والمعلمين المشرفين، إذ تم فصل الطلاب المتسببين لمدة 15 يومًا، وتطبيق لائحة الانضباط.

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فيديو ساخر لطلاب يشغلون أغنية على السبورة الذكية

كما انتشر مقطع مصور لعدد من طلاب إحدى المدارس أثناء تشغيل فيديو للبلوجر "رورو البلد" على السبورة الذكية داخل الفصل، وسط حالة من اللهو والرقص.

وقد بدأت وزارة التعليم تحقيقًا عاجلًا في الواقعة لتحديد مكان المدرسة وتوقيت التصوير، مشددة على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين في حال ثبوت الواقعة.

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ومن جانبه، حذّر الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي، من الارتفاع المقلق في معدلات العنف داخل المدارس المصرية، مؤكدًا أن حوادث التعدي، سواء من طلاب أو معلمين أو حتى من خارج المنظومة التعليمية، باتت تتكرر بشكل شبه يومي في الآونة الأخيرة.

وأوضح "شوقي" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذه الظاهرة الخطيرة يمكن تفسيرها بعدة أسباب متراكبة، تبدأ من غياب التربية السليمة داخل الأسرة، نتيجة انشغال أولياء الأمور بالضغوط الاقتصادية، مما جعل العمل وتوفير الاحتياجات المعيشية يتقدم على الاهتمام بتنشئة الأبناء.

وأضاف أن انهيار صورة القدوة في المجتمع ساهم في تفاقم الوضع، حيث لم يعد لدى الطلاب نماذج إيجابية يحتذون بها، بل تحولت أنظارهم إلى نجوم مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يروج كثير منهم لسلوكيات تتسم بالعنف أو الاستعراض غير الأخلاقي، لا سيما عبر منصات مثل "تيك توك"، في ظل غياب شبه تام للرقابة.

وأشار الخبير التربوي إلى أن ضعف مكانة التعليم في المجتمع وتراجع قيمته، إلى جانب غياب الحماية الأمنية والقانونية للمدارس، كلها عوامل تؤجج العنف داخل البيئة التعليمية، وتضع المعلمين والإداريين في مواقف حرجة دون دعم حقيقي.

وشدد شوقي على أن تهميش مادة التربية الدينية في المراحل الأولى من التعليم، وانشغال المدارس بالمناهج النظرية دون دور تربوي فعّال، ساهم كذلك في تدهور منظومة القيم لدى الطلاب مشيراً إلى تراجع دور دور العبادة في غرس الأخلاق والتربية الدينية في نفوس الأبناء، ما أدى إلى فراغ قيمي خطير داخل المجتمع المدرسي.

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