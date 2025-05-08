"أولياء الأمور" يشكون من جداول امتحانات الترم الثاني: تؤثر على نفسية الطلاب

كتب- أحمد الجندي:

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، إنها تلقت عددًا كبيرًا من الشكاوى من أولياء الأمور بعد إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث أبدى العديد منهم استياءهم من ضغط الجداول الزمنية للامتحانات، مؤكدين أن هذا التكدس يؤثر سلبًا على تركيز الطلاب وأدائهم.

وأوضحت الحزاوي، أن الشكاوى تركزت على كون بعض الجداول لا تراعي الفواصل الزمنية بين المواد، وهو ما يتسبب في ضغط نفسي كبير على الطلاب، مطالبة بضرورة إعادة النظر في تلك الجداول حرصًا على مصلحة الطلاب النفسية والتعليمية.

وفي السياق ذاته، قالت ولية أمر لطالب بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة إن مادة الجبر والهندسة تم إدراجهما في نفس اليوم، رغم أن منهج الهندسة في الترم الثاني يعتبر أصعب من الترم الأول، الذي كان يشهد فاصلًا زمنيًا بين المادتين.

أما ولية أمر من محافظة القاهرة، فذكرت أن طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي يؤدون جميع فروع مادة الرياضيات في يوم واحد، وهو أيضًا اليوم الأخير في جدول الامتحانات، رغم وجود يوم الجمعة في منتصف الجدول، متسائلة عن سبب عدم توزيع فروع الرياضيات على يوم آخر مثل السبت، أو حتى ترحيل بعضها مع امتحان اللغة الإنجليزية.

وأضافت ولية أمر أخرى: "المفروض اللى بيضع جدول الامتحانات يكون على دراية بحجم كل مادة، لأن المواد أصبحت كثيرة وصعبة، ولا يوجد وقت كافٍ لمراجعة مادتين متتاليتين، خاصة مع تتابع الامتحانات يومًا بعد يوم دون راحة كافية".

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