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بالفيديو.. الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار جلسات الغسيل الكلوي

05:34 م الخميس 08 مايو 2025

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، يكشف حقيقة ما تردد بشأن اعتزام وزارة الصحة رفع أسعار جلسات الغسيل الكلوي إلى 1200 جنيه للجلسة الواحدة.

وأكد الفيديو، أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددًا على أن تكلفة جلسة الغسيل الكلوي لا تزال ثابتة عند 685 جنيهًا دون تغيير، وأن مرضى الغسيل الكلوي لا يتحملون أي أعباء مالية، إذ تُقدم لهم الخدمة مجانًا سواء داخل المنشآت الصحية الحكومية، أو من خلال التعاقد مع منشآت خاصة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في حال إقرار أي زيادات مستقبلية، ستتحمل وزارة الصحة التكلفة، من خلال مستشفيات الوزارة والتأمين الصحي وقرارات العلاج على نفقة الدولة.

وناشد المركز المواطنين بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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