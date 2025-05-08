صورة.. افتتاح سوقين جديدين بالمقطم بحضور مستشار رئيس الجمهورية

كتب- محمد نصار:

تصوير- نادر نبيل:

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم، بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، الافتتاح الرسمي لسوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين بالمقطم.

وأكد محافظ القاهرة، أن إنشاء السوقين يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإعادة تخطيط العاصمة، واستعادة رونقها الحضاري، مشيرًا إلى أنه تم نقل الباعة للسوقين بعد إزالة سوق الزلزال العشوائي كأحد النماذج الحضارية للتسوق المتكامل في المنطقة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن كل المشروعات التنموية التي تقيمها الدولة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مثمنًا دور صندوق تحيا مصر في دعم اقتصاد مصر ومبادراته التي تستهدف رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، فضلًا عن إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، أن مشروع تطوير الأسواق العشوائية يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية، التي تعمل عليها الدولة جاهدة للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين واستعادة المشهد الحضاري لمحافظات الجمهورية، في إطار ضمان حياة كريمة للمواطن ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة له، بالإضافة للتحول لأسواق متكاملة تزيد من فرص العمل والاستثمار.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الأسواق الحضارية ساهمت في القضاء على العديد من الأسواق العشوائية التي كانت تعاني من مشاكل عديدة، مثل تدني مستوى النظافة وفقدان اشتراطات الصحة والسلامة وعدم التنظيم، كما ساهمت الأسواق الحضارية في تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث وفرت لهم أماكن شراء السلع والمنتجات بأسعار مناسبة وتحت إشراف الدولة في أماكن آمنة ومنظمة ونظيفة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن سوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين مزودين بأنظمة الإنذار الآلي، ومكافحة الحرائق، ومدعمين بكل وسائل الحماية والأمان، مع توافر المرافق اللازمة بهما كالمياه والصرف الصحي والكهرباء ووسائل التهوية الجيدة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن سوق عبد المجيد محمود مقام على مساحة 6.8 فدان، ويضم 4 مولات كل مول به 45 محلًا بإجمالي 180 محلًا بمساحات مختلفة لبيع الملابس، والأحذية، والمنتجات الجلدية، والعطور، ومستحضرات التجميل، ولعب الأطفال، وصيانة الكمبيوتر، والإكسسوارات، وتفصيل الملابس، بالإضافة إلى هنجر لبيع الأسماك، واللحوم، والدواجن، والخضروات، والبيض والفاكهة، والمواد الغذائية، والمفروشات، والأدوات المنزلية، والمجمدات، والمشويات، والمخبوزات المتنوعة، كما يضم السوق مبنى إداري، ومسجد، وكافتيريا، ومنطقة مظلات، و7 مناطق انتظار، وشواية، و2 فرن.

أما سوق عمار بن ياسر، مقام على مساحة 5.7 فدان، ويضم 153 محلًا وفرشة تمارس فيه أنشطة بيع الخضار، والفاكهة، واللحوم، والأسماك، والدواجن، والبقالة، والعطارة، والبيض، والمخبوزات المتنوعة، والمشويات، والمنظفات، والبلاستيكات، بالإضافة إلى 4 أفران متنوعة، و20 محلًا خارجيًا، وكافتيريا، و2 شواية، ومنطقة مظلات، و5 مناطق انتظار.

ولفت محافظ القاهرة، إلى أن التشغيل التجريبي للسوقين شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين نتيجة التصميم المتميز لهما الذي يتيح تجربة شراء سهلة ومتنوعة خاصة مع توافر المسجد وأماكن الانتظار، ووسائل الراحة كالكافتيريات ودورات المياه.

شهد الافتتاح أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ووليد شوقي رئيس حي المقطم، وعدد من قيادات صندوق تحيا مصر، والمحافظة.

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