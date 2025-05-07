"محلية النواب" تستدعى المالية لمعرفة جهة الولاية لأرض بالمحلة لتخصيصها لمعهد أزهري

كتب - نشأت علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، وبحضور اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، طلب إحاطة مقدم من النائب إبراهيم الديب، بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 2100 م2 بقرية منشأة الأمراء مركز المحلة الكبرى، محافظة الغربية، لصالح معهد ابن تيمية الإبتدائي الأزهري وإجراء التوسعات اللازمة لاستيعاب الكثافات الطلابية.

واستعرض النائب إبراهيم الديب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، قائلا:" يهدف الطلب إلى تمكين المعهد من إجراء التوسعات اللازمة لاستيعاب الكثافة الطلابية المتزايدة، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم والخدمة المقدمة لأبناء القرية".

وتابع عضو مجلس النواب قائلا:" هناك حرص على دعم المؤسسات التعليمية لتخفيف الكثافات داخل الفصول، وهو ما يتطلب الموافقة علي تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2100 متر مربع بقرية منشأة الأمراء، مركز المحلة الكبرى، لصالح معهد ابن تيمية الابتدائي الأزهري.

وقال ممثل الأزهر الشريف، إن المعهد فى أشد الاحتياج لقطعة الأرض سالفة الذكر، وذلك لحل أزمة الكثافة الطلابية وفى إطار جهود الأزهر الشريف لتطوير المنظومة، مؤكدا احتياجه الشديد لضم هذه القطعة للمعهد المذكور.

وقال اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إنه بشأن تخصيص قطعة أرض لمعهد ابن تيمية بقرية منشأة الأمراء، قطعة الأرض مسلمة من هيئة الإصلاح الزراعي إلى الأموال المستردة بوزارة المالية وليست ملكا للوحدة المحلية أو المحافظة.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، استدعاء ممثل عن وزارة المالية، للبت فى جهة ولاية الأرض، هل هى تابعة للأموال المستردة، أو الوقوف على الجهة التابعة لها الأرض، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات اللازمة.