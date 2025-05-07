مدبولي يوجه مناشدة لـ"المواطنين" بشأن البنزين المغشوش

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تحركت على الفور عقب رصد الشكاوى، حيث تم العمل على محورين: الأول فحص الشحنات المركزية المستوردة أو الصادرة من معامل التكرير، والثاني إجراء تفتيش ميداني على محطات الوقود لاحتمال وجود تجاوزات أو حالات غش فردية.

وأضاف مدبولي أن العينات التي تم تحليلها حتى الآن لم تكشف عن أي مخالفات، موضحًا أن المشكلات وقعت في فترة زمنية محددة، ما تسبب في الأعطال التي أبلغ عنها المواطنين، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ الدقيق عن تاريخ ومكان شراء الوقود لتحديد مصدر المشكلة بدقة.

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بإعلان الحقيقة كاملة، وتطبيق العقوبات القانونية حال ثبوت أي تجاوز أو خلل في أي محطة وقود.

وتابع: بطلب من المواطنين يقولوا لينا تحديدًا من خلال منظومة الشكاوى المحطة اللي اتاخد منها البنزين ويوم إيه علشان نقدر نتابع الموقف ونعرف المشكلة، وأول ما نعرف هذه المشكلة سنعلن تمامًا ما تم وعندنا العقوبات طبقًا للقانون.

واختتم: لو تم تجاوز هنعرف ونقول ونبلغ، لأن هذه المنظومة مستقرة منذ فترة طويلة ومكنش في شكاوى أو خلل بيحصل، ومن الواضع أنه حصل خلل معين في لحظة زمنية معينة ويوم محدد أدت لهذه المشاكل واحنا عايزين نعرف سبب المشكلة تحديدًا.

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