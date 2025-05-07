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شركات أدوية تتوسع في الصناعات الحيوية.. ومصانع جديدة تدخل الإنتاج العام المقبل

02:53 م الأربعاء 07 مايو 2025

الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الأدوية

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كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، عن مضي عدة شركات أدوية قدمًا في فتح مصانع جديدة أو إنشاء توسعات جديدة بمصانعها القائمة، على أن تدخل الإنتاج خلال العام المقبل.

وأوضح حافظ في تصريحات لمصراوي، أن هذه المصانع الجديدة والتي تزيد عن 5 مصانع، تدخل في مجال صناعة الأدوية الحيوية والبيولوجية باعتبارها أدوية حساسة سواء علاج الأورام ومشتقات الدم وإنتاج اللقاحات البشرية والبيطرية وأدوية علاج الأمراض المناعية.

ولفت إلى أن المصانع الجديدة ستكون منتشرة في المناطق الصناعية بالإسكندرية والعاشر من رمضان وأكتوبر والمنطقة الاقتصادية الحرة بالعين السخنة.

وأشار حافظ إلى أن مصر تستهدف مضاعفة صادراتها من الأدوية إلى الخارج لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار بدلًا من ما يزيد عن مليار دولار في الوقت الراهن.

ووفق بيان سابق لمجلس الوزراء فإن الحكومة تسعي إلى دعم التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لنقل التكنولوجيا المُتقدمة، وتطوير كوادر مصرية قادرة على الابتكار والريادة في هذا المجال.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القاهرة صدّرت عام 2023 أدوية بمليار دولار، مشيرًا إلى ارتفاعها إلى نحو 1.5 مليار دولار خلال 2024.

وبحسب هيئة الدواء المصرية فإنه تم التصدير لأكثر من 147 دولة خلال عام 2024، ويأتي على رأسها السعودية ثم إسبانيا، كما تعد ألمانيا من أعلى الدول المستوردة للمستلزمات الطبية المصرية خلال عام 2024.

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