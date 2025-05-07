"أزعجني".. الرئيس السيسي: ما تردد بشأن دير سانت كاترين غير صحيح

كتب- محمد عمارة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ملتزمة بحماية دير سانت كاترين.

وأضاف الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان، في أثينا: اتكلمنا على موضوع دير سانت كاترين، واسمحوا لي وبمناسبة إن المؤتمر ده الناس هتسمعه في مصر، احنا في مصر بنأكد على كلام وهو احترام شديد جدا مش للآخرين، لكن التعدد والتنوع للنسيج الإنساني، وده مكنش طرح، كان ممارسات، أنا انزعجت بشدة، عندما تم تناول إن مصر ممكن تقوم بأي إجراء سلبي، مش عشان مكانة الدير، ده يتعارض مع ثوابت السياسة المصرية، في الفترة الصعبة بعد 2013 قمنا بإعادة بناء الكنائس اللي حرقها المتطرفين.

وأوضح الرئيس السيسي: لو عندي مواطنين يهود هعمل لهم معابد، الكلام اللي بيتردد مش هيحصل، وأي كلام تاني محدش يصدقه، لو أي حاجة مرتبطة بالدير مستعدين بكل المودة ممكن نعملها، لأن ده أمر يحمل بين طياته وفات قديسة منذ 1500 سنة في مصر، وبتكلم مع كل الناس اللي بتيجي تزور مصر روحوا الدير لقديسة كانت مؤمنة في وقت مفيهوش إيمان، الكلام اللي على مواقع التواصل لا يمكن يكون موجود.

واختتم: اليونان قامت بدور كبير جدا على الأقل في المحفل الأوروبي عشان تشرح ما يحدث في مصر- يقصد فترة ما بعد 2013- ودي كانت فترة صعبة، وده أمر مهم، وبيأكد العلاقات بين البلدين.