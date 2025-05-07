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بدء التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان أول يوليو المقبل

02:17 م الأربعاء 07 مايو 2025

مجلس الوزراء

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كتب- محمد سامي:

أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، عن الموافقة على بدء التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك ضمن جهود الدولة لمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين.

وبحسب القرار، من المقرر بدء تفعيل إيقاف تغطية الخدمات الصحية غير الطارئة للمستفيدين غير المسددين لاشتراكات النظام بالمحافظة، اعتبارًا من 1 يناير 2026، في إطار الخطة الزمنية لتطبيق النظام.

وأكد المجلس أن القرار يأتي في ضوء جاهزية محافظة أسوان لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وفي إطار المخطط العام الذي ينص على إيقاف تغطية الخدمات الصحية غير الطارئة لمدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ بدء التشغيل الرسمي الإلزامي للمنظومة بالمحافظة، على أن يتم تقليص هذه المدة إلى 3 أشهر بدءًا من المرحلة الثانية للتطبيق، وذلك لتحقيق الاستدامة المالية للنظام.

وأكد المجلس، أن ذلك يعكس التوجه وما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتطوير المنظومة الصحية في مصر، من أجل توفير رعاية صحية متميزة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم عند تلقي الخدمات الصحية، إلى جانب استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي انطلقت بالفعل في محافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، والسويس.

وتُعد محافظة أسوان آخر محافظات المرحلة الأولى التي يُطبق بها النظام، بعد موافقة الهيئات الثلاث المعنية، وهي: هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

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مجلس الوزراء منظومة التأمين الصحي أسوان
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