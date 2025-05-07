أول رد رسمي للملاك على مقترح دفع نسبة كـ"مقدم" حجز وحدة سكنية للمستأجر

كتب- عمرو صالح:

أعرب مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، عن رفض الملاك المقترح البرلماني الذي تضمن دفع المالك للحكومة نسبة من قيمة الوحدة السوقية (من 5% لـ25%) كـ"مقدم" حتى يستطيع حجز وحدة سكنية للمستأجر من الدولة، وفي المقابل يتم إعفاء المالك من الضرائب العقارية لمدة 3 سنين؛ حيث إن هذه النسبة سيتم تحديدها حسب المناطق، بناءً على إحصائية تقدم للبرلمان.

وقال عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المقترح مرفوض تمامًا؛ خصوصًا أن الملاك تعرضوا إلى ظلم كبير خلال السنوات الماضية، وأصبحت منازلهم آيلة للسقوط في ظل مقابل مادي لا يتلاءم مع أي ظروف معيشية "إحنا مظلومين بقالنا أكثر من 80 سنة، وبيوتنا بدأت تقع، وفي الآخر ندفع للمستأجر.. المقترح مرفوض تمامًا".

وأشار عبد الرحمن إلى أن اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم تقدَّموا بدعوى قضائية للتعويض من الدولة تجاه ما تعرضت له المنازل من هلاك خلال السنوات الماضية، في ظل صمت الجهات المعنية.

واقترح عضو مجلس النواب محمود عصام موسى، خفض نسبة الزيادة السنوية من 15% لـ10%، ومع مد الفترة الانتقالية لـ10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وذلك للوحدات الإيجارية التي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، بالإضافة إلى أن يكون هناك اتفاق بين المالك والمستأجر على إنهاء العقد في أي وقت حال رضا الطرفين، مع دفع المالك للحكومة نسبة من قيمة الوحدة السوقية (من 5% لـ25%) كـ"مقدم"؛ حتى يستطيع حجز وحدة سكنية للمستأجر من الدولة، وفي المقابل يتم إعفاء المالك من الضرائب العقارية لمدة 3 سنين، حيث إن هذه النسبة سيتم تحديدها حسب المناطق، بناءً على إحصائية تقدم للبرلمان.

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