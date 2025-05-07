وزير الري: توظيف أحدث التكنولوجيات للتعامل مع تحديات المياه

كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمتابعة إجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر، تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 .

وأكد سويلم، حسب بيان "الري"، أن خطة التطوير الجاري تنفيذها تهدف للتحول من إدارة الموارد المائية باستخدام المناسيب إلى الإدارة باستخدام التصرفات؛ بما يُسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة مؤخرًا في هذا المجال؛ من خلال توظيف أحدث التكنولوجيات في إدارة المياه، للتعامل مع تحديات المياه؛ مثل تحدي نقص الموارد البشرية .

وتضمن الاجتماع عرضًا لخطة تطوير منظومة إدارة المياه، والتي اشتملت على عدة محاور؛ منها ما تم إنجازه في مجال تحديث الزمامات الفعلية للترع، حيث تم الانتهاء من مراجعة زمامات عدد (٦٣) ترعة رئيسية و(٣٠١٥) ترعة فرعية، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية لهذه الزمامات تعتمد على صور الأقمار الصناعية، والتي يتم تدقيقها ميدانيًّا؛ لضمان دقة النتائج .

وتم خلال الاجتماع عرض مقترح لاستخدام تقنيات متقدمة لقياس التصرفات المائية؛ حيث يجري التنسيق مع عدد من الشركات لتقديم حلول تكنولوجية حديثة، وتم اختيار موقع خلف قنطرة الصالحية على ترعة الإسماعيلية كموقع تجريبي؛ تمهيدًا لتعميم التجربة في حال نجاحها .

وشمل الاجتماع عرضًا تفصيليًّا للخطة المقترحة لتطوير منظومة التلليمتري بالوزارة؛ بما يتيح توفير بيانات دقيقة عن التصرفات إلى جانب المناسيب التي توفرها المنظومة حاليًّا، وكذلك العمل على توفير العديد من الأدوات بمنظومة التلليمتري، والتي ستساعد في رصد أي تغيرات في السحب من المجاري المائية؛ مما يجعلها أداة فعالة لإدارة الموارد المائية على شبكتي الري والصرف، وتضمنت الخطة كذلك دراسة استكمال مواقع التلليمتري لتصل إلى عدد ٣٣٣ نقطة رصد؛ مما يعمل على توسيع نطاق التحكم والسيطرة على الموارد المائية واستغلالها بالشكل الأمثل .

وتشتمل الخطة أيضًا على تعزيز التنسيق بين جهات الوزارة المختلفة لضمان التكامل وتحقيق الأهداف المرجوة، إلى جانب مراجعة شبكة المجاري المائية؛ لتحديد نقاط قياس المناسيب والتصرفات، وتحديث قاعدة بيانات قطاعات المجاري المائية ومعادلات التصرفات والمناسيب، بالإضافة إلى إعداد خطة معايرة دورية لنقاط الرصد (شهريًّا أو عند تغيُّر المنسوب)، وتطوير نموذج عددي (هيدروليكي) لإدارة وتوزيع المياه .

وأكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز التواصل مع روابط مستخدمي المياه، والعمل على إنشاء تطبيق ذكي يسهِّل تبادل البيانات والمعلومات بين متخذي القرار في الوزارة وممثلي الروابط، بما يعزز من كفاءة منظومة الإدارة المائية .

اقرأ أيضاً:

رسمياً.. التعليم تحدد موعد انطلاق العام الدراسي المقبل (ننشر الخريطة الزمنية)

عقب تأسيسها رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن "شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية"

3 سنوات فقط.. التعليم تكشف خطة إلغاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية