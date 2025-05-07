ارتفاع الحرارة وظاهرة مسيطرة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأربعاء إلى الاثنين 12 مايو، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة في بيان لها؛ استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، طوال هذه الفترة.

وقالت الهيئة: يسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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