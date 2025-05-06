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من مواليد إسرائيل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن فتاة لهذا السبب

10:41 م الثلاثاء 06 مايو 2025

رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن فتاة لهذا السبب

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القاهرة - مصراوي:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن "عطره عبد الحميد حسن يونس"، من مواليد إسرائيل بتاريخ 21 نوفمبر 2003، لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 18 مكرر "ب" الصادر في 4 مايو سنة 2025، قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2025، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن "عطره".

وأوضحت الجريدة، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

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