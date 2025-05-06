التنمية المحلية: تدريب أكثر من 24 ألف شاب وفتاة على ريادة الأعمال والشمول المالي

كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حول أنشطة وحدة السكان المركزية خلال شهر أبريل 2025، في إطار دعم جهود الدولة لضبط النمو السكاني وتحسين مؤشرات التنمية البشرية.

وذكر التقرير، وفق بيان الوزارة اليوم، أن شهر أبريل شهد تنفيذ عدد من الأنشطة المهمة، أبرزها تدريب 30 من العاملين بوحدات السكان والتحول الرقمي ومراكز المعلومات في 23 محافظة، على استخدام برنامج Spectrum لإعداد التقديرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية، ووضع سيناريوهات مختلفة لمعدلات الإنجاب، بما يدعم التخطيط المستقبلي في مجالات الصحة والتعليم.

وأشارت الوزيرة، إلى تنفيذ برامج تدريبية استهدفت 24,765 شابًا وفتاة في مجالات ريادة الأعمال والشمول المالي، ضمن 49 مركزًا تابعًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 8 محافظات هي: قنا، سوهاج، أسوان، بني سويف، المنيا، أسيوط، الفيوم، والأقصر، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، وبنك مصر، وبرنامج "مشروعك"، وصندوق التنمية المحلية، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب وتحفيزهم على المشاركة في سوق العمل والإنتاج.

وفي إطار الدعم الفني للمحافظات، أشار التقرير، إلى تنفيذ زيارة ميدانية لمحافظة جنوب سيناء، تضمنت جلسات مع رؤساء المراكز والمنسقين المحليين لشرح آليات تفعيل اللامركزية وحوكمة إدارة البرنامج السكاني، بالإضافة إلى مناقشة مؤشرات السكان في المحافظة. كما تم إطلاق مبادرة "يلا نشتغل" لخفض معدلات البطالة، إلى جانب تعميم المبادرة التوعوية "تحدث معًا" بجميع المحافظات، للتوعية بأهمية الأسرة الصغيرة، والحد من زواج القاصرات، ومكافحة عمالة الأطفال.

كما شملت الأنشطة زيارة ميدانية إلى محافظة دمياط، تم خلالها تنفيذ ورش عمل لدعم وبناء قدرات 90 منسقًا سكانيًا من مختلف مراكز ومدن المحافظة. وتم تطبيق نموذج محاكاة للجنة التنسيق والمتابعة بحضور عدد من التنفيذيين ورؤساء المدن، حيث تم تناول قضايا مثل التسرب من التعليم، والبطالة، والصحة الإنجابية للشباب. وتوصل المشاركون إلى أهمية تعزيز التعاون مع مديرية التربية والتعليم لتوفير مدارس مجتمعية تحد من الأمية، وإنشاء حاضنات أعمال لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

والتقت رئيسة وحدة السكان المركزية بعدد من المسؤولين المحليين والأهالي بمدينة الصيادين برأس البر، لبحث أهم أولويات التنمية البشرية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة بالمجتمعات المحلية.

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