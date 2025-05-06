التموين تكشف عن إجراءات عاجلة لمواجهة شائعات "البنزين المغشوش"

كتب- حسن مرسي:

أكد أحمد أبو الغيط، معاون وزير التموين لشؤون الرقابة على المواد البترولية، أن الوزارة وجهت بتكثيف الحملات الرقابية على محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز لضمان جودة المنتجات وضبط الأسعار، على خلفية تداول شكاوى بين مالكي السيارات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلف "طرمبة البنزين" واحتمالية وجود بنزين مغشوش في بعض المحطات على مستوى الجمهورية

أوضح أبو الغيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن التوجيه بتكثيف الحملات لا يعني غياب الرقابة السابقة، بل تأكيدًا عليها، حيث تجري فرق التفتيش حملات يومية وسحب عينات عشوائية لفحصها في المعامل المركزية.

وكشف أنه تم بالفعل سحب عينات عشوائية من محطات على مستوى الجمهورية ويجري تحليلها حاليًا، مؤكدًا أنه سيتم عرض النتائج على الرأي العام بشفافية كاملة فور ظهورها، وأنه "ليس لدى الوزارة ما تخفيه".

وناشد معاون وزير التموين المواطنين الذين لديهم شكاوى محددة من أي محطة، بالإبلاغ الفوري عن اسم المحطة وعنوانها، مؤكدًا أن الوزير شريف فاروق يولي اهتمامًا كبيرًا لشكاوى المواطنين ويتابعها بنفسه.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم رصد أي شكاوى رسمية موجهة مباشرة لوزارة التموين في هذا الشأن، مؤكدًا وجود تنسيق كامل ومستمر بين وزارتي التموين والبترول في مراقبة تداول المنتجات البترولية داخل المحطات.

وكشف أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ومديريات التموين ومباحث التموين تحرر شهريًا ما يزيد عن 700 محضر لمخالفات متنوعة في قطاع المواد البترولية وغيرها، مشددًا على أن عقوبة الغش التجاري، في حال ثبوت مخالفة في العينات، هي الإغلاق الفوري للمحطة المخالفة.