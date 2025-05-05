الإيجار القديم.. أول إحصاء رسمي بعدد الشقق في مختلف المحافظات
كتب- نشأت علي:
استعرض عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، الإحصاء الذي أعده الجهاز حول الإيجار القديم، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والتنمية المحلية ومكتب التشريعية.
ووصل إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في الحضر 2792224 ووصل الإجمالي في الريف إلى 227438 ووصل إجمالي الريف والحضر 3019662.
وصنف الإحصاء أغراض الإيجار في المحافظات لأغراض السكن والعمل وإحصاء بالوحدات المغلقة لوجود الأسرة بالخارج، والمغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، وشمل التصنيف الوحدات التي تحتاج لترميم والوحدات التي صدر لها قرار هدم والمنشىت الخالية أو المغلقة وتصنيف آخر يشمل ما عدا ذلك.
الإحصاء تضمن إجمالي وحدات المحافظات وصنفهم إلى حضر وريف:
القاهرة 1099426 شقة
الأسكندرية 433761 شقة
بورسعيد 21949 شقة
السويس 29704 شقة
دمياط 25524 شقة
الدقهلية 80591 شقة
الشرقية 59503 شقة
القليوبية 269403 شقة
كفر الشيخ 25365 شقة
الغربية 72158 شقة
المنوفية 25800 شقة
البحيرة 56641 شقة
الإسماعيلية 18845 شقة
الجيزة 562135 شقة
بني سويف 23628 شقة
الفيوم 23234 شقة
المنيا 31428 شقة
أسيوط 40519 شقة
سوهاج 49235 شقة
قنا 26613 شقة
أسوان 14927 شقة
الأقصر 15417 شقة
البحر الأحمر 3122 شقة
الوادي الجديد 3084 شقة
مطروح 3723 شقة
شمال سيناء 2077 شقة
جنوب سيناء 1850 شقة
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