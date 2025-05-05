الإيجار القديم.. أول إحصاء رسمي بعدد الشقق في مختلف المحافظات

كتب- نشأت علي:

استعرض عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، الإحصاء الذي أعده الجهاز حول الإيجار القديم، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والتنمية المحلية ومكتب التشريعية.

ووصل إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في الحضر 2792224 ووصل الإجمالي في الريف إلى 227438 ووصل إجمالي الريف والحضر 3019662.

وصنف الإحصاء أغراض الإيجار في المحافظات لأغراض السكن والعمل وإحصاء بالوحدات المغلقة لوجود الأسرة بالخارج، والمغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، وشمل التصنيف الوحدات التي تحتاج لترميم والوحدات التي صدر لها قرار هدم والمنشىت الخالية أو المغلقة وتصنيف آخر يشمل ما عدا ذلك.

الإحصاء تضمن إجمالي وحدات المحافظات وصنفهم إلى حضر وريف:

القاهرة 1099426 شقة

الأسكندرية 433761 شقة

بورسعيد 21949 شقة

السويس 29704 شقة

دمياط 25524 شقة

الدقهلية 80591 شقة

الشرقية 59503 شقة

القليوبية 269403 شقة

كفر الشيخ 25365 شقة

الغربية 72158 شقة

المنوفية 25800 شقة

البحيرة 56641 شقة

الإسماعيلية 18845 شقة

الجيزة 562135 شقة

بني سويف 23628 شقة

الفيوم 23234 شقة

المنيا 31428 شقة

أسيوط 40519 شقة

سوهاج 49235 شقة

قنا 26613 شقة

أسوان 14927 شقة

الأقصر 15417 شقة

البحر الأحمر 3122 شقة

الوادي الجديد 3084 شقة

مطروح 3723 شقة

شمال سيناء 2077 شقة

جنوب سيناء 1850 شقة