وزير الشؤون النيابية يحسم الجدل حول تحرير العلاقة الإيجارية

كتبت- داليا الظنيني:

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن موقف الحكومة الواضح بشأن الجدل المثار حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج ``كلمة أخيرة'' على قناة ON، أكد فوزي أن الحكومة ملتزمة بإيجاد حلول تحقق العدالة وتعزز الاستقرار الاجتماعي، مع نفي أي تجاوز لأحكام المحكمة الدستورية العليا كما يدعي بعض المستأجرين.

وأوضح الوزير أن قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 قد تناول بالتفصيل عنصرين أساسيين في عقود الإيجار القديم، وهما استمرارية العقد قانونيًا وقيمة الإيجار المحددة بموجب القانون.

ولفت إلى أن المحكمة أشارت صراحة إلى إمكانية تنظيم هذين الجانبين تشريعيًا، مما يتيح للمشرع صياغة تعديلات متوازنة تتماشى مع الدستور، وبالتالي دحض الادعاءات بأن التعديلات تنتهك الأحكام الدستورية.

وأكد فوزي أن الهدف الأساسي للحكومة هو حل هذه المشكلة المتجذرة بأقل قدر من التداعيات الاجتماعية، مع ضمان تحقيق أعلى درجات العدالة. وأشار إلى أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار جميع وجهات النظر، مؤكدًا التزامها بإشراك كافة الأطراف في صياغة الحلول.

وأضاف أن النهج الحكومي يركز على تعزيز السلام الاجتماعي وتجنب أي ضرر قد يطال المستأجرين أو الملاك.

وشدد الوزير على أن الحكومة لن تدخر جهدًا في معالجة هذا الملف المعقد بطريقة تضمن التوازن والإنصاف. وأشار إلى أن الحلول المقترحة تهدف إلى تصفية الأزمة بشكل مستدام، مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي كأولوية قصوى.